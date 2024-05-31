Осинькин о результатах «Крыльев Советов»: «Возможно, весной нам не хватило глубины состава»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» оценил результаты команды в сезоне-2023/24.

«Действительно за счет осенней части чемпионата мы чувствовали себя спокойно. Но хотелось большего, мы старались. Не получилось. Может, не хватило глубины состава. Может, еще есть причины», — сказал Осинькин «СЭ».

По итогам сезона «Крылья Советов» заняли 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Команда одержала 11 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

В Кубке России самарцы не смогли выйти в плей-офф, финишировав четвертыми в группе С с «Зенитом», «Балтикой» и «Ахматом».