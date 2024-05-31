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Сегодня, 13:03

Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть с «Балтикой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Дугласа Сантоса перед матчем против «Балтики» в суперфинале FONBET Кубка России.

«Касаемо следующего матча, который будет для нас финальным, будут принимать участие те, кто готов, и кто сильнейший на сегодняшний день. По Дугласу: пока он, к сожалению, не тренируется. Шансы есть принять участие в матче, но пока его игра под вопросом. Плюс Марио. У некоторых есть определенные проблемы, но будем надеяться, они позволят остальным принять участие в матче», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Дуглас Сантос получил повреждение в матче против «Ахмата» (5:1) в 29-м туре РПЛ. 30-летнего бразильца заменили на 19-й минуте. Он не принял участие в игре против «Ростова» (2:1) в 30-м туре.

Суперфинал Кубка России пройдет в воскресенье, 2 июня. Игра состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 мск.

Источник: ФК «Зенит»
Дуглас Сантос
Сергей Семак
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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