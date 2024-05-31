Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:00

Кассьерра — о безголевой серии: «Такое случается. В конечном счете командные успехи — самое главное»

Владислав Корегин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о своей безголевой серии во второй половине сезона.

27-летний колумбиец не отличался забитыми мячами на протяжении 7 матчей кряду за сине-бело-голубых с 13 апреля по 19 мая, а в игре 29-го тура РПЛ с «Ахматом» (5:1) оформил пента-трик.

«Безголевая серия? Такое случается. Перед ней у меня была затяжная результативная серия. В любом случае я работаю по максимуму, но иногда мяч заходит в ворота, а иногда — нет. В конечном счете командные успехи — самое главное», — приводит слова Кассьерры пресс-служба «Зенита».

Матео Кассьерра. Кассьерра — рекордсмен века. У Матео — всего третий пента-трик в истории чемпионата России!

Также футболист поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России с «Балтикой», который состоится 2 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«Стать лучшим бомбардиром Кубка? Для меня самое важное, чтобы победила команда, а мы завоевали титул. Я буду помогать команде, и не важно, кто забьет«, — добавил Кассьерра.

В сезоне-2023/24 Кассьерра отыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 8 результативных передач.

Матео Кассьерра
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
Анастасия Сиваева войдет в каст ситкома «Папины дочки. Новые»
Reuters сообщило об отказе КНР от участия в конференции по Украине в Швейцарии
От Чалова отказался топ-клуб, «Спартак» и «Зенит» устроили охоту за российским талантом, стали известны варианты Дзюбы. Главные трансферные слухи РПЛ за 30 мая
В Госдуму внесут законопроект о полном запрете розничной торговли вейпами в России
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Семин считает «Зенит» безоговорочным фаворитом в суперфинале Кубка России
Семак: поход за 20-м титулом и вызов в сезон 100-летия «Зенита»
Семак — о суперфинале Кубка России: «Мотивация «Балтики» будет запредельной»
«Зенит»: шанс на первый требл и третий дубль. «Балтика»: каждый сыграет за себя и свой контракт в РПЛ
«СЭ» разыгрывает билеты на суперфинал FONBET Кубка России
Иванов назначен на суперфинал, хотя не удалил Максименко
Материалы сюжета: РПЛ: итоги чемпионата России-2023/24
Осинькин: «Салтыков был важным игроком для нас. Регулярно теряем футболистов, справляемся с этим»
Осинькин о результатах «Крыльев Советов»: «Возможно, весной нам не хватило глубины состава»
Семак: поход за 20-м титулом и вызов в сезон 100-летия «Зенита»
Анатомия сезона РПЛ: самый скромный чемпион, повторение рекорда Глушенковым
Бителло: «Я быстро адаптировался в «Динамо»
Оласа объяснил, почему «Краснодар» проиграл «Зениту» гонку за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Осиеке» заявили, что не знают об интересе «Локомотива» к нападающему Мьересу

Семак рассказал об ожиданиях от финала Лиги чемпионов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости