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Черчесов: «Последнее предложение по работе получил два дня назад. Я поблагодарил и отказался»

Владислав Корегин
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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о своих дальнейших планах в карьере.

«Последнее предложение я получил два дня назад. Откуда позвольте не раскрывать, но это не так важно. Я быстро закрыл этот вопрос, поблагодарил и отказался. Это не было интересно. По крайней мере для меня... Если в следующий раз я где-то возьмусь за работу, это будет место, которое обещает интересное приключение, как с профессиональной, так и с личной точки зрения», сказал Черчесов в интервью венгерскому изданию Nemzeti Sport.

24 мая 60-летний Черчесов посетил базу и стадион «Пари НН». Ранее сообщалось, что специалист может возглавить команду в случае сохранения прописки в РПЛ по итогам сезона-2023/24. В первом стыковом матче нижегородцы дома уступили тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В июля 2023 года Черчесов покинул должность главного тренера «Ференцвароша». Под его руководством команда стала двукратным чемпионом Венгрии, а также обладателем Кубка страны.

Станислав Черчесов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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