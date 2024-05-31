Семак отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Латышонку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе клуба к голкиперу «Балтики» Евгению Латышонку.

«Латышонок? В прессе пишут многое. Но зачастую это обусловлено желанием агентов и журналистов. Начнем плотно работать над трансферами после воскресного матча», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В середине мая появилась информация, что петербургский клуб близок к покупке 25-летнего голкипера «Балтики».

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне голкипер провел за калининградцев 33 матча во всех турнирах, пропустил 42 мяча и 8 раз отыграл на ноль.