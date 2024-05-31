Стала известна приоритетная задача ЦСКА на летнее трансферное окно

Руководство ЦСКА намерено усилить атакующую линию команды ближайшим летом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, красно-синие заинтересоваваны в приобретении нападающего «Порту Б» Вендела.

На счету 23-летнего бразильца 18 голов и 6 результативных передач в 31 матче за лиссабонскую команду в минувшем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

В сезоне-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошел до финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России, где уступил «Зениту».