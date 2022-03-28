Айртон улетит на медосмотр в Бразилию перед переходом во «Фламенго»

В понедельник, 28 марта, защитник «Спартака» Айртон улетает на медосмотр в Бразилию. Игрок близок к переходу в клуб «Фламенго» на правах аренды.

Аренда покроет зарплату футболиста. В перспективе «Спартак» может заработать на этой сделке порядка 10 миллионов долларов.

Ранее появилась информация, что арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить трансфера Айртона при достижении футболистом определенных результатов. Позже пресс-служба «Спартака» подтвердила, что в клуб обращались по поводу трансфера Лукаса Айртона.

Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Тинькофф РПЛ и забил 1 гол.