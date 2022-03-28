«Спартак» подтвердил возможный уход Айртона из клуба

Глава пресс-службы «Спатака» Дмитрий Зеленов заявил, что в «Спартак» действительно обратились по поводу возможного трансфера защитника Айртона.

«Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится», — заявил Зеленов.

Ранее появилась информация, что 24-летнего бразильца хочет арендовать «Фламенго».

Арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить трансфера Айртона при достижении футболистом определенных результатов.

Айртон перешел в «Спартак» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2019 года. В составе красно-белых бразилец провел 108 матчей, забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.