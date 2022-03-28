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Сегодня, 18:30

«Спартак» подтвердил возможный уход Айртона из клуба

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Айртон.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава пресс-службы «Спатака» Дмитрий Зеленов заявил, что в «Спартак» действительно обратились по поводу возможного трансфера защитника Айртона.

«Наш клуб находится в контакте с теми, кто заинтересован в услугах футболиста. Пока переговоры далеки от завершения, и на это есть много причин. Однако текущая ситуация в мире заставляет нас быть гибкими и оперативно принимать те решения, которые бы пошли на пользу клубу. Ситуация развивается, мы будем информировать, если что-то изменится», — заявил Зеленов.

Ранее появилась информация, что 24-летнего бразильца хочет арендовать «Фламенго».

Арендное соглашение будет рассчитано до декабря 2022 года. Кроме того, «Фламенго» сможет выкупить трансфера Айртона при достижении футболистом определенных результатов.

Айртон перешел в «Спартак» из бразильского «Флуминенсе» в январе 2019 года. В составе красно-белых бразилец провел 108 матчей, забил четыре мяча и отдал 11 голевых передач.

Айртон Лукас
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Реми Кабелла

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Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

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 15 1 0
Александр Соболев

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Спартак

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