Пономарев не считает предательством возможный переход Фернандеса в «Сантос»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном продолжении карьеры Марио Фернандеса в бразильском «Сантосе».

«Переход Фернандеса в «Сантос»? Да ради Бога. Он заканчивает карьеру на своей родине. Дай Бог, чтобы он поиграл в свое удовольствие. Футбол там несильный. Это нам так преподносят. Предал ли он ЦСКА? Нет, все нормально. Тем более, это разрешила ФИФА. У нас есть Гайич, он неплохой парень, хотя пока я не могу оценить его действий в обороне», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в бразильский «Сантос».

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.