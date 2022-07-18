Источник: Марио Фернандес может подписать контракт с «Сантосом»

Бывший защитник сборной России Марио Фернандес может подписать контракт с «Сантосом», сообщает журналист Адемир Куинтино в своем Twitter.

По данным источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии.

Напомним, у 31-летнего футболиста есть действующий контракт с ЦСКА до 30 июня 2024 года, который был приостановлен по его просьбе на неопределенный срок в связи с предстоящим пополнением в семье.

Фернандес вернулся в Бразилию после последнего матча Российской премьер-лиги сезона-2021/22 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился забитым мячом и результативной передачей.