Вернблум и Муса выразили соболезнования в связи со смертью массажиста ЦСКА

Бывшие футболисты ЦСКА Понтус Вернблум и Ахмед Муса выразили соболезнования в связи со смертью массажиста армейцев Михаила Насибова.

«Покойся с миром», — написал в своем аккаунте Муса.

«Нет! Он — блестящая личность, всегда ходил с улыбкой на лице. Мои соболезнования его семье», — написал в Twitter Вернблум.

No ??? fantastic person, always with a smile on his face. Condolences to his family ??