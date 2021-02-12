Андрей Семенов поделился подробностями боксерских поединков при тренере Григоряне

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов в интервью «СЭ» рассказал о боксерских поединках при тренере Александре Григоряне.

— В СКА ты работал с Александром Григоряном.

— Это очень эмоциональный человек. Эмоции иногда его захлестывали, он много раз переходил на личности. Позволял себе много грубых слов и даже мог унизить человека. Но при этом считаю его сильным специалистом и мотиватором.

— Говорят, он проводил спарринги на кулаках среди футболистов.

— Был у нас эпизод с Володей Друковским, очень крепеньким пареньком. И еще к нам приехал на просмотр Рикардо, он был в «Краснодаре» (скорее всего, речь о Лаборде — прим.ред СЭ). Ему дают перчатки, а он не понимает, что делать. И Володя решил его в полную силу уработать. А Рикардо же еще был в брекетах. Что с ним стало... По-моему, его больше и не было на наших тренировках (смеется).

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин)

«Хотел уйти из «Ахмата», но не срослось. Морально я был сломлен». Андрей Семенов — о дружелюбных чеченцах, драках при Григоряне и провалах сборной