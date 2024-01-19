Валерий Новиков: «У Помазуна нет шансов попасть в основу ЦСКА при Акинфееве»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал слова вратаря армейцев Ильи Помазуна. Ранее 27-летний россиянин заявил, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Илья талантливый вратарь. В таком возрасте нужно играть, это вполне разумное желание, — приводит «РБ Спорт» слова Новикова. — У Помазуна довольно сложная ситуация, ведь при действующем контракте с ЦСКА у него нет шансов попасть в основу, пока в команде находится Акинфеев. А Илья хочет играть и это здорово. Думаю, что нужно дождаться лета, тогда все будет понятно. Руководству ЦСКА нужно обсудить с Помазуном его будущее и понять, что стороны могут предложить друг другу. Загвоздка в том, что Акинфеев может играть еще несколько сезонов, а в таком случае лишь аренды могут дать игровую практику Помазуну. Главное, чтобы Илья сам решил, что ему делать в такой ситуации. Если будет выгодное предложение по нему, то ЦСКА может пойти на встречу и продать его».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. С 2020 года он выступает на правах аренды за «Урал».