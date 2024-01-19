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Валерий Новиков: «У Помазуна нет шансов попасть в основу ЦСКА при Акинфееве»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал слова вратаря армейцев Ильи Помазуна. Ранее 27-летний россиянин заявил, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Илья талантливый вратарь. В таком возрасте нужно играть, это вполне разумное желание, — приводит «РБ Спорт» слова Новикова. — У Помазуна довольно сложная ситуация, ведь при действующем контракте с ЦСКА у него нет шансов попасть в основу, пока в команде находится Акинфеев. А Илья хочет играть и это здорово. Думаю, что нужно дождаться лета, тогда все будет понятно. Руководству ЦСКА нужно обсудить с Помазуном его будущее и понять, что стороны могут предложить друг другу. Загвоздка в том, что Акинфеев может играть еще несколько сезонов, а в таком случае лишь аренды могут дать игровую практику Помазуну. Главное, чтобы Илья сам решил, что ему делать в такой ситуации. Если будет выгодное предложение по нему, то ЦСКА может пойти на встречу и продать его».

Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. С 2020 года он выступает на правах аренды за «Урал».

Источник: bookmaker-ratings.ru
Илья Помазун
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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