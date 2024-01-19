Амарал: «Только при умной атакующей игре можно прийти к победам»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал поделился мнением об атакующем стиле игры красно-белых.

«Спартак» — это очень страстный клуб. Вижу это по тем, с кем уже познакомился и хочу увидеть это по болельщикам. Это народная команда и только вместе с фанатами он может добиться успеха. Я понимаю футбол также как и «Спартак» — ты должен атаковать. Футбол — это про удовольствие, он не может быть скучным и должен дарить эмоции. Только при умной атакующей игре можно прийти к победам», — приводит слова Амарала официальный сайт «Спартака».

22 декабря 2023 года «Спартак» объявил, что новым спортивным директором клуба стал португалец Томаш Амарал. До этого он работал в «Бенфике».

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.