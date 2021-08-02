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«Ахмат» — «Сочи»: Уткин забил в свои ворота

20:31
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«Сочи» открыл счет в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

На 26-й минуте в свои ворота забил Даниил Уткин. Счет матча — 1:0 в пользу гостей.

Ранее матч в Грозном прерывался из-за того, что на поле выползла змея.

 

Ахмат — Сочи

 

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Евгений Петров все материалы автора

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