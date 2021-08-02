«Сочи» открыл счет в матче второго тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата».

На 26-й минуте в свои ворота забил Даниил Уткин. Счет матча — 1:0 в пользу гостей.

Ранее матч в Грозном прерывался из-за того, что на поле выползла змея.