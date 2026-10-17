«Локомотив» — «Краснодар»: судья не удалил краснодарца Пальцева

На 90+6-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Никита Новиков не оценил как нарушение правил действия защитника гостей Валентина Пальцева, не наказал его штрафным ударом и не применил к нему дисциплинарную санкцию. Видеоассистенты Иван Абросимов и Владимир Москалев в действия арбитра не вмешались, вскоре тот дал финальный свисток.



В том эпизоде полузащитник «Локо» Сергей Бабкин, начав атаку со своей половины поля, перешел на чужую и чуть отпустил мяч. Наперерез ему в подкате бросился Пальцев. Футболист «Краснодара» на мгновение опередил соперника, выбил мяч — и тут же ударил железнодорожника открытыми шипами выше голеностопа, нанеся ему травму.



Как написано в протоколе матча, «игрок футбольного клуба «Локомотив» Бабкин Сергей №6 в результате контакта с игроком ФК «Краснодар» получил повреждение. Предварительный диагноз: «закрытый перелом наружной лодыжки правой голени?. Повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава. Множественный ушибы, ссадины правой голени.» Записано со слов главного врача ФК «Локомотив» Калюжного И.В.» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. А.Б.)



Пальцев шел навстречу Бабкину и видел его. В той ситуации есть основания считать фолом его действия, несмотря на то, что он был первым на мяче. И не просто фолом, а серьезным нарушением правил, наказуемым удалением.