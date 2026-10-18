Галактионов о ничьей с «Краснодаром»: «Есть осадок от упущенной победы»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча против «Краснодара» (3:3) в 11-м туре РПЛ.

— Сейчас сложно говорить. Матч только закончился, эмоции переполняют. Были рядом, чтобы выиграть матч и добиться максимальных трех очков. К сожалению, не дотерпели и дали сопернику возможность вернуться в игру.

Это был домашний матч. Ребят нацеливали играть от себя — с точки зрения давления, прессинга, когда мы на мяче. Не всегда это удавалось — мы играли против высококлассного соперника, понимали уровень их исполнительского мастерства. Какие-то моменты нам удавались. Мячи были забиты после хороших комбинаций. В обороне играли структурно, дисциплинировано. Есть осадок от упущенной победы, — цитирует Галактионова сайт «Локомотива».

С 11 очками «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 25 октября на выезде сыграют с «Ростовом».

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