Мусаев — о судействе в матче с «Локомотивом»: «В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил свое эмоциональное поведение в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:3). После первого тайма Мусаев пошел к главному арбитру Никите Новикову и начал кричать в его сторону.

«Важность этого матча огромна. В руках арбитра не только эта игра, но и наши судьбы, благополучие наших семей. Когда арбитр не дает вторую желтую карточку, когда весь стадион видел, что это удаление и опасный штрафной... И когда ты в такой ситуации не получаешь ответа, конечно, становишься эмоциональным. От резервного тоже никаких ответов. Он — молодой мальчик, который зовет главного, чтобы он показал мне карточку. Я считаю, это ключевой момент матча.

Я пытался узнать у судьи, почему он не дал желтую, почему этот момент не смотрел ВАР. Я завелся тогда, когда не получил ответа на свой вопрос. Судьи не хотят разговаривать», — сказал Мусаев.

«Краснодар» набрал 22 очка и идет на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. Московское «Динамо» и ЦСКА, у которых такое же количество баллов после 10 игр, опережают «быков» по дополнительным показателям.

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