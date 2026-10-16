Братский бой лидеров, матч имени Даку, перспективы черной серии «Краснодара». Интриги 11-го тура РПЛ
По итогам первой трети сезона в РПЛ образовалась сумасшедшая плотность в нескольких фрагментах таблицы. Первое и пятое места разделяет всего два очка, шестое и 14-е — четыре очка. За десять туров сформировалась четкая группа лидеров, которая состоит аж из пяти клубов. Оттого степень интереса и непредсказуемости взлетает еще выше, а количество разнообразных ожиданий от выходных стремительно увеличивается.
На встречных курсах
«Локомотив» потихоньку оживает. После худшего старта в истории команда Михаила Галактионова слегка выравняла положение — лишь одно поражение в последних четырех матчах РПЛ. Гостевой разгром «Факела» (5:0) не должен вводить в заблуждение и чересчур обнадеживать, но москвичи явно приходят в себя и вновь становятся угрозой любому оппоненту в чемпионате. Даже «Зенит» испытал ощутимые проблемы, выигрывая на Крестовском.
«Краснодар», наоборот, великолепно начал сезон и вообще не оступался до седьмого тура, а потом устроился на четырехматчевую серию без побед, которая привела к падению с вершины на четвертую строчку. Всю осень соперники планомерно двигаются в сторону друг друга с точки зрения формы и результатов. Одни разгоняются, другие сдают. Очное сражение может как изменить направления их движений, так и продолжить тенденции.
Петербургский КПП
Когда-то «Ахмат» считался самым опасным противником «Зенита» и регулярно кусал его хоть дома, хоть на выезде. Сейчас ситуация выглядит менее конкурентной, но в прошлом сезоне грозненцы снова разобрались с чемпионом в первом матче Станислава Черчесова после назначения. Причем команда Сергея Семака за весь чемпионат потерпела только два поражения — и одно из них как раз от «Ахмата».
«Ахмат» явно злоупотребляет ничьими, поэтому идет во второй половине таблицы, а гостевых побед в текущей РПЛ пока нет вовсе — три очка в пяти матчах. Для Станислава Черчесова выигрыш в Питере был бы крайне полезен.
Библейский сюжет
Братская битва за право быть выше всех. Не Каин и Авель, конечно, но тоже довольно интригующая экспозиция. ЦСКА и «Динамо» делят лидерство перед дерби, чем, вероятно, крайне удивляют многих болельщиков. Действительно, еще месяц назад вряд ли кто-то всерьез мог подумать, что Дмитрий Игдисамов и Сандро Шварц будут между собой выяснять, кому единолично возглавлять таблицу.
Армейцы, к слову, не просто держатся на первом месте, они до сих пор ни разу не проиграли. Единственные в лиге. В XXI веке только Леониду Слуцкому в золотом сезоне-2015/16 удавалось пройти дистанцию в десять туров без поражений. Динамовцы же потратили некоторое время на раскачку, но затем развили скорость на зависть кому угодно — команда идет на серии из шести побед подряд. Чья-то полоса точно прервется: либо беспроигрышная ЦСКА, либо победная «Динамо».
А Даку выйдет?
Мирлинд Даку давно превратился в самый желанный лот российского рынка. В разные периоды за ним охотились и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар», но в итоге албанец в августе 2026-го перешел в «Спартак» за солидные 11 миллионов евро. Форвард пока не слишком оправдывает ожидания, зачастую оставаясь в запасе. Это связано в том числе с классным отрезком в исполнении Манфреда Угальде, которого Хуан Карседо неизменно выпускает в основе.
На сложный матч с «Крыльями Советов» Даку вообще не вышел и со скамейки смотрел, как его партнеры упускают победу в меньшинстве. Дальше — встреча с бывшими. В Тушино приедет «Рубин», за который Мирлинд выступал три года и забил 38 мячей. Если не ставить нападающего и на такие принципиальные игры, зачем было покупать? Тем более за весьма внушительные деньги. Не на лавку же, верно?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1