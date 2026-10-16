Братский бой лидеров, матч имени Даку, перспективы черной серии «Краснодара». Интриги 11-го тура РПЛ

Главные сюжеты.

По итогам первой трети сезона в РПЛ образовалась сумасшедшая плотность в нескольких фрагментах таблицы. Первое и пятое места разделяет всего два очка, шестое и 14-е — четыре очка. За десять туров сформировалась четкая группа лидеров, которая состоит аж из пяти клубов. Оттого степень интереса и непредсказуемости взлетает еще выше, а количество разнообразных ожиданий от выходных стремительно увеличивается.

На встречных курсах

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)

«Локомотив» потихоньку оживает. После худшего старта в истории команда Михаила Галактионова слегка выравняла положение — лишь одно поражение в последних четырех матчах РПЛ. Гостевой разгром «Факела» (5:0) не должен вводить в заблуждение и чересчур обнадеживать, но москвичи явно приходят в себя и вновь становятся угрозой любому оппоненту в чемпионате. Даже «Зенит» испытал ощутимые проблемы, выигрывая на Крестовском.

«Краснодар», наоборот, великолепно начал сезон и вообще не оступался до седьмого тура, а потом устроился на четырехматчевую серию без побед, которая привела к падению с вершины на четвертую строчку. Всю осень соперники планомерно двигаются в сторону друг друга с точки зрения формы и результатов. Одни разгоняются, другие сдают. Очное сражение может как изменить направления их движений, так и продолжить тенденции.

Александр Соболев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петербургский КПП

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Когда-то «Ахмат» считался самым опасным противником «Зенита» и регулярно кусал его хоть дома, хоть на выезде. Сейчас ситуация выглядит менее конкурентной, но в прошлом сезоне грозненцы снова разобрались с чемпионом в первом матче Станислава Черчесова после назначения. Причем команда Сергея Семака за весь чемпионат потерпела только два поражения — и одно из них как раз от «Ахмата».

«Ахмат» явно злоупотребляет ничьими, поэтому идет во второй половине таблицы, а гостевых побед в текущей РПЛ пока нет вовсе — три очка в пяти матчах. Для Станислава Черчесова выигрыш в Питере был бы крайне полезен.

Матвей Кисляк и Бителло. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Библейский сюжет

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 17:15. ВТБ Арена (Москва)

Братская битва за право быть выше всех. Не Каин и Авель, конечно, но тоже довольно интригующая экспозиция. ЦСКА и «Динамо» делят лидерство перед дерби, чем, вероятно, крайне удивляют многих болельщиков. Действительно, еще месяц назад вряд ли кто-то всерьез мог подумать, что Дмитрий Игдисамов и Сандро Шварц будут между собой выяснять, кому единолично возглавлять таблицу.

Армейцы, к слову, не просто держатся на первом месте, они до сих пор ни разу не проиграли. Единственные в лиге. В XXI веке только Леониду Слуцкому в золотом сезоне-2015/16 удавалось пройти дистанцию в десять туров без поражений. Динамовцы же потратили некоторое время на раскачку, но затем развили скорость на зависть кому угодно — команда идет на серии из шести побед подряд. Чья-то полоса точно прервется: либо беспроигрышная ЦСКА, либо победная «Динамо».

Мирлинд Даку. Фото Федор Успенский, «СЭ»

А Даку выйдет?

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)

Мирлинд Даку давно превратился в самый желанный лот российского рынка. В разные периоды за ним охотились и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар», но в итоге албанец в августе 2026-го перешел в «Спартак» за солидные 11 миллионов евро. Форвард пока не слишком оправдывает ожидания, зачастую оставаясь в запасе. Это связано в том числе с классным отрезком в исполнении Манфреда Угальде, которого Хуан Карседо неизменно выпускает в основе.

На сложный матч с «Крыльями Советов» Даку вообще не вышел и со скамейки смотрел, как его партнеры упускают победу в меньшинстве. Дальше — встреча с бывшими. В Тушино приедет «Рубин», за который Мирлинд выступал три года и забил 38 мячей. Если не ставить нападающего и на такие принципиальные игры, зачем было покупать? Тем более за весьма внушительные деньги. Не на лавку же, верно?