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Динамо — ЦСКА, Локомотив — Краснодар, Спартак — Рубин, Зенит — Ахмат: интриги 11-го тура РПЛ-2026/27

Братский бой лидеров, матч имени Даку, перспективы черной серии «Краснодара». Интриги 11-го тура РПЛ

Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Бителло, Кирилл Глебов, Мирлинд Даку и Джон Кордоба.
Фото Дарья Исаева, Федор Успенский, Александр Федоров, «СЭ»
Главные сюжеты.

По итогам первой трети сезона в РПЛ образовалась сумасшедшая плотность в нескольких фрагментах таблицы. Первое и пятое места разделяет всего два очка, шестое и 14-е — четыре очка. За десять туров сформировалась четкая группа лидеров, которая состоит аж из пяти клубов. Оттого степень интереса и непредсказуемости взлетает еще выше, а количество разнообразных ожиданий от выходных стремительно увеличивается.

На встречных курсах

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

«Локомотив» потихоньку оживает. После худшего старта в истории команда Михаила Галактионова слегка выравняла положение — лишь одно поражение в последних четырех матчах РПЛ. Гостевой разгром «Факела» (5:0) не должен вводить в заблуждение и чересчур обнадеживать, но москвичи явно приходят в себя и вновь становятся угрозой любому оппоненту в чемпионате. Даже «Зенит» испытал ощутимые проблемы, выигрывая на Крестовском.

&laquo;Локомотив&raquo; сыграет с &laquo;Краснодаром&raquo; в&nbsp;11-м туре РПЛ.Матч, который развеет иллюзии. Колонка Казакова об игре «Локомотив» — «Краснодар»

«Краснодар», наоборот, великолепно начал сезон и вообще не оступался до седьмого тура, а потом устроился на четырехматчевую серию без побед, которая привела к падению с вершины на четвертую строчку. Всю осень соперники планомерно двигаются в сторону друг друга с точки зрения формы и результатов. Одни разгоняются, другие сдают. Очное сражение может как изменить направления их движений, так и продолжить тенденции.

Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петербургский КПП

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Когда-то «Ахмат» считался самым опасным противником «Зенита» и регулярно кусал его хоть дома, хоть на выезде. Сейчас ситуация выглядит менее конкурентной, но в прошлом сезоне грозненцы снова разобрались с чемпионом в первом матче Станислава Черчесова после назначения. Причем команда Сергея Семака за весь чемпионат потерпела только два поражения — и одно из них как раз от «Ахмата».

&laquo;Зенит&raquo; обыграл &laquo;Краснодар&raquo; в&nbsp;матче 10-го тура РПЛ.«Зенит» — прорыв тура, ЦСКА и «Динамо» — первой трети сезона. Такая плотность в топ-5 — мечта любой лиги

«Ахмат» явно злоупотребляет ничьими, поэтому идет во второй половине таблицы, а гостевых побед в текущей РПЛ пока нет вовсе — три очка в пяти матчах. Для Станислава Черчесова выигрыш в Питере был бы крайне полезен.

Матвей Кисляк и Бителло.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Библейский сюжет

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 17:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Братская битва за право быть выше всех. Не Каин и Авель, конечно, но тоже довольно интригующая экспозиция. ЦСКА и «Динамо» делят лидерство перед дерби, чем, вероятно, крайне удивляют многих болельщиков. Действительно, еще месяц назад вряд ли кто-то всерьез мог подумать, что Дмитрий Игдисамов и Сандро Шварц будут между собой выяснять, кому единолично возглавлять таблицу.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Рубин&raquo; в&nbsp;10-м туре РПЛ 11&nbsp;октября.После трети чемпионата лидеры — «Динамо» и ЦСКА. Тех, кто такое сказал бы до старта, подняли бы на смех

Армейцы, к слову, не просто держатся на первом месте, они до сих пор ни разу не проиграли. Единственные в лиге. В XXI веке только Леониду Слуцкому в золотом сезоне-2015/16 удавалось пройти дистанцию в десять туров без поражений. Динамовцы же потратили некоторое время на раскачку, но затем развили скорость на зависть кому угодно — команда идет на серии из шести побед подряд. Чья-то полоса точно прервется: либо беспроигрышная ЦСКА, либо победная «Динамо».

Мирлинд Даку.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

А Даку выйдет?

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Рубин

Мирлинд Даку давно превратился в самый желанный лот российского рынка. В разные периоды за ним охотились и ЦСКА, и «Зенит», и «Краснодар», но в итоге албанец в августе 2026-го перешел в «Спартак» за солидные 11 миллионов евро. Форвард пока не слишком оправдывает ожидания, зачастую оставаясь в запасе. Это связано в том числе с классным отрезком в исполнении Манфреда Угальде, которого Хуан Карседо неизменно выпускает в основе.

Мирлинд Даку.Почему Даку так мало играет в «Спартаке»?

На сложный матч с «Крыльями Советов» Даку вообще не вышел и со скамейки смотрел, как его партнеры упускают победу в меньшинстве. Дальше — встреча с бывшими. В Тушино приедет «Рубин», за который Мирлинд выступал три года и забил 38 мячей. Если не ставить нападающего и на такие принципиальные игры, зачем было покупать? Тем более за весьма внушительные деньги. Не на лавку же, верно?

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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