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17 октября, 23:30
«Зенит» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 11-го тура чемпионата России.
«Зенит» — «Ахмат»: личные встречи
«Зенит» и «Ахмат» провели 47 матчей во всех турнирах. Петербуржцы одержали 27 побед, грозненцы — 9, еще 11 встреч завершились вничью. Разница мячей — 82:39 в пользу «Зенита».
В сезоне-2025/26 команды дважды встречались в чемпионате России. В августе «Ахмат» победил дома со счетом 1:0, а в апреле «Зенит» взял реванш в Санкт-Петербурге — 2:0.
Кроме того, соперники провели два матча на групповом этапе Кубка. Оба раза сильнее оказались петербуржцы — 2:1.
Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат»
Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Ахмат»
Матч 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в воскресенье, 18 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 14:00 мск.
В воскресенье, 18 октября, «Зенит» примет «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
После десяти туров петербуржцы (21 очко) занимали третье место в турнирной таблице, грозненская команда (11 очков) располагалась на 11-й строчке.
«Зенит» подходит к матчу после важной гостевой победы над «Краснодаром» (3:2). Команда Сергея Семака выиграла в семи из десяти турах чемпионата и остается в непосредственной близости от лидеров. «Ахмат» в предыдущем туре сыграл дома вничью с «Балтикой» (0:0). Грозненцы одержали только две победы в десяти встречах, но при этом пять раз делили очки с соперниками.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Зенит» — «Ахмат». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
4
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1