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Зенит — Ахмат: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 11 тура РПЛ 18 октября 2026

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17 октября, 23:30

«Зенит» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 11-го тура чемпионата России.

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17 октября, 23:50

В воскресенье, 18 февраля, «Зенит» примет «Ахмат» в матче РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

17 октября, 23:45

«Зенит» — «Ахмат»: личные встречи

«Зенит» и «Ахмат» провели 47 матчей во всех турнирах. Петербуржцы одержали 27 побед, грозненцы — 9, еще 11 встреч завершились вничью. Разница мячей — 82:39 в пользу «Зенита».

В сезоне-2025/26 команды дважды встречались в чемпионате России. В августе «Ахмат» победил дома со счетом 1:0, а в апреле «Зенит» взял реванш в Санкт-Петербурге — 2:0.

Кроме того, соперники провели два матча на групповом этапе Кубка. Оба раза сильнее оказались петербуржцы — 2:1.

17 октября, 23:40

Где смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат»

Прямую трансляцию встречи покажет платный телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

17 октября, 23:35

Дата, место и время начала матча «Зенит» — «Ахмат»

Матч 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в воскресенье, 18 октября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 14:00 мск.

17 октября, 23:30

В воскресенье, 18 октября, «Зенит» примет «Ахмат» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

После десяти туров петербуржцы (21 очко) занимали третье место в турнирной таблице, грозненская команда (11 очков) располагалась на 11-й строчке.

«Зенит» подходит к матчу после важной гостевой победы над «Краснодаром» (3:2). Команда Сергея Семака выиграла в семи из десяти турах чемпионата и остается в непосредственной близости от лидеров. «Ахмат» в предыдущем туре сыграл дома вничью с «Балтикой» (0:0). Грозненцы одержали только две победы в десяти встречах, но при этом пять раз делили очки с соперниками.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Зенит» — «Ахмат». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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