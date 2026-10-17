«Зенит» — «Ахмат»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» — «Ахмат»: личные встречи

«Зенит» и «Ахмат» провели 47 матчей во всех турнирах. Петербуржцы одержали 27 побед, грозненцы — 9, еще 11 встреч завершились вничью. Разница мячей — 82:39 в пользу «Зенита».

В сезоне-2025/26 команды дважды встречались в чемпионате России. В августе «Ахмат» победил дома со счетом 1:0, а в апреле «Зенит» взял реванш в Санкт-Петербурге — 2:0.

Кроме того, соперники провели два матча на групповом этапе Кубка. Оба раза сильнее оказались петербуржцы — 2:1.