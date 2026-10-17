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Локомотив — Краснодар: прямая трансляция, где смотреть, счет и результат матча 11 тура РПЛ 17 октября 2026

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Сегодня, 09:00

«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча

Игра 11-го тура чемпионата России.

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13:56

Губерниев — о матче «Локомотива» и «Краснодара»: «Будет игра на разрыв аорты»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

«Локомотиву» нужно доказать, что очная победа над «Факелом» — не случайность. Тренеры испытываются на прочность, когда возникают паузы на сборные или межсезонье. Посмотрим, насколько у Галактионова получится собрать команду и обезвредить «Краснодар». «Быкам», наоборот, нужно доказать, что они являются фаворитами. Поэтому сегодня будет игра на разрыв аорты. Пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «СЭ».

9:40

«Локомотив» — «Краснодар»: результаты в РПЛ

В 10-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил в гостях «Факел» со счетом 5:0. «Краснодар» в предыдущем матче чемпионата проиграл дома «Зениту» (2:3).

«Краснодар» одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и потерпел только одно поражение. У железнодорожников две победы, четыре ничьи и четыре поражения. При этом москвичи забили 13 мячей и пропустили 11, а краснодарцы имеют разницу голов 16:10.

9:30

«Локомотив» — «Краснодар»: личные встречи

В истории чемпионатов России команды встречались 35 раз. Преимущество у «Локомотива»: 16 побед против 11 у «Краснодара», еще восемь матчей завершились вничью. Разница мячей — 46:44 в пользу москвичей.

В сезоне-2025/26 железнодорожники выиграли в Краснодаре со счетом 2:1, а встреча в Москве завершилась вничью — 1:1.

9:20

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар»

Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Краснодар» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

9:10

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Краснодар»

Матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 17 октября, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

9:00

17 октября «Локомотив» примет «Краснодар» в 11-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

9:00

В субботу, 17 октября, в Москве состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Команды подходят к встрече в разных частях турнирной таблицы. После десяти туров «Краснодар» с 21 очком занимает четвертое место, отставая от лидирующих «Динамо» и ЦСКА всего на одно очко. «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на 13-й строчке.

На матч назначена бригада судей во главе с Никитой Новиковым. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Александр Гончар.

«СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Краснодар». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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