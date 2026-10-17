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Сегодня, 09:00
«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча
Игра 11-го тура чемпионата России.
Губерниев — о матче «Локомотива» и «Краснодара»: «Будет игра на разрыв аорты»
Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».
«Локомотиву» нужно доказать, что очная победа над «Факелом» — не случайность. Тренеры испытываются на прочность, когда возникают паузы на сборные или межсезонье. Посмотрим, насколько у Галактионова получится собрать команду и обезвредить «Краснодар». «Быкам», наоборот, нужно доказать, что они являются фаворитами. Поэтому сегодня будет игра на разрыв аорты. Пусть победит сильнейший», — сказал Губерниев «СЭ».
«Локомотив» — «Краснодар»: результаты в РПЛ
В 10-м туре РПЛ «Локомотив» разгромил в гостях «Факел» со счетом 5:0. «Краснодар» в предыдущем матче чемпионата проиграл дома «Зениту» (2:3).
«Краснодар» одержал шесть побед, трижды сыграл вничью и потерпел только одно поражение. У железнодорожников две победы, четыре ничьи и четыре поражения. При этом москвичи забили 13 мячей и пропустили 11, а краснодарцы имеют разницу голов 16:10.
«Локомотив» — «Краснодар»: личные встречи
В истории чемпионатов России команды встречались 35 раз. Преимущество у «Локомотива»: 16 побед против 11 у «Краснодара», еще восемь матчей завершились вничью. Разница мячей — 46:44 в пользу москвичей.
В сезоне-2025/26 железнодорожники выиграли в Краснодаре со счетом 2:1, а встреча в Москве завершилась вничью — 1:1.
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар»
Прямая трансляция матча «Локомотив» — «Краснодар» пройдет на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Краснодар»
Матч 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» пройдет в субботу, 17 октября, в Москве на «РЖД Арене». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.
В субботу, 17 октября, в Москве состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром».
Команды подходят к встрече в разных частях турнирной таблицы. После десяти туров «Краснодар» с 21 очком занимает четвертое место, отставая от лидирующих «Динамо» и ЦСКА всего на одно очко. «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на 13-й строчке.
На матч назначена бригада судей во главе с Никитой Новиковым. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Александр Гончар.
«СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Краснодар». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1