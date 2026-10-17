«Локомотив» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча

«Локомотив» — «Краснодар»: личные встречи

В истории чемпионатов России команды встречались 35 раз. Преимущество у «Локомотива»: 16 побед против 11 у «Краснодара», еще восемь матчей завершились вничью. Разница мячей — 46:44 в пользу москвичей.

В сезоне-2025/26 железнодорожники выиграли в Краснодаре со счетом 2:1, а встреча в Москве завершилась вничью — 1:1.