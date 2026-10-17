Защитник «Локомотива» Ненахов — о ничьей с «Краснодаром»: «Мне понравилось, как мы сегодня выглядели»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 11-го тура РПЛ.

Игра прошла 17 октября на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:3.

— Как прокомментируете игру?

— Не получилось выиграть, сыграли 3:3. Надо разобрать моменты, посмотреть. Пока тяжело что-то сказать. Не знаю, как вам, но мне понравилось, как мы сегодня выглядели. Но обидно, что не смогли выиграть.

— Насколько тяжело, когда два центральных защитника на желтых карточках?

— Ньямси и Монтес — два опытных футболиста, которые играли в Европе, поэтому в такие моменты они умеют правильно действовать. Они, в принципе, справились со своей задачей. Тренер в них ни капли не сомневался, поэтому они вышли во втором тайме, — сказал Ненахов.

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в таблице РПЛ. В следующем туре 25 октября команда на выезде сыграет с «Ростовом».

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