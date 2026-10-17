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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов оценил матч РПЛ с «Краснодаром»

Защитник «Локомотива» Ненахов — о ничьей с «Краснодаром»: «Мне понравилось, как мы сегодня выглядели»

Александр Абустин
корреспондент

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 11-го тура РПЛ.

Игра прошла 17 октября на «РЖД Арене» и завершилась со счетом 3:3.

— Как прокомментируете игру?

— Не получилось выиграть, сыграли 3:3. Надо разобрать моменты, посмотреть. Пока тяжело что-то сказать. Не знаю, как вам, но мне понравилось, как мы сегодня выглядели. Но обидно, что не смогли выиграть.

— Насколько тяжело, когда два центральных защитника на желтых карточках?

— Ньямси и Монтес — два опытных футболиста, которые играли в Европе, поэтому в такие моменты они умеют правильно действовать. Они, в принципе, справились со своей задачей. Тренер в них ни капли не сомневался, поэтому они вышли во втором тайме, — сказал Ненахов.

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в таблице РПЛ. В следующем туре 25 октября команда на выезде сыграет с «Ростовом».

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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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