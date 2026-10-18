Галактионов раскритиковал судейство после ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Я за то, чтобы было объективно»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в матче против «Краснодара» (3:3) в 11-м туре РПЛ.

Главным арбитром матча работал Никита Новиков. Ему помогали Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов. ВАР Иван Абросимов и АВАР Владимир Москалев.

Ранее судейство раскритиковал и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

— Сесар Монтес и Жерзино Ньямси получили желтые карточки в самом начале встречи. Фолов в матче было много. Прокомментируйте, пожалуйста.

— Для меня первая желтая карточка Монтесу необъяснима. Какой тогда должен быть уровень борьбы? Обычное единоборство: футболист играет вверху головой, нападающий соперника падает. Фол, наверное, штрафной. И желтая на первых минутах. Какой тогда уровень допустимости борьбы? Понятно, что потом по ходу матча и мы нарушали, и соперник был где-то недоволен моментами по карточкам.

Дальше: агрессивная борьба Ньямси, дается желтая карточка. В конце игры против Бабкина был фол агрессивный? Почему не дается карточка, объясните мне? Трактовки какие? Вот это больше всего раздражает. Я за то, чтобы было объективно. Наверное, в нашу сторону тоже надо было больше давать — но тогда и так, и так надо. Я ни в коем случае ответственность не перекладываю, просто для понимания ситуации, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Из протокола матча стало известно, что у полузащитника «Локомотива» Сергея Бабкина после игры подозрение на закрытый перелом наружной лодыжки правой голени и повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава.

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