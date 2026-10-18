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Галактионов раскритиковал судейство после ничьей Локомотива с Краснодаром

Судейство

Галактионов раскритиковал судейство после ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Я за то, чтобы было объективно»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов оценил судейство в матче против «Краснодара» (3:3) в 11-м туре РПЛ.

Главным арбитром матча работал Никита Новиков. Ему помогали Рустам Мухтаров, Дмитрий Семенов. ВАР Иван Абросимов и АВАР Владимир Москалев.

Ранее судейство раскритиковал и главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

— Сесар Монтес и Жерзино Ньямси получили желтые карточки в самом начале встречи. Фолов в матче было много. Прокомментируйте, пожалуйста.

— Для меня первая желтая карточка Монтесу необъяснима. Какой тогда должен быть уровень борьбы? Обычное единоборство: футболист играет вверху головой, нападающий соперника падает. Фол, наверное, штрафной. И желтая на первых минутах. Какой тогда уровень допустимости борьбы? Понятно, что потом по ходу матча и мы нарушали, и соперник был где-то недоволен моментами по карточкам.

Дальше: агрессивная борьба Ньямси, дается желтая карточка. В конце игры против Бабкина был фол агрессивный? Почему не дается карточка, объясните мне? Трактовки какие? Вот это больше всего раздражает. Я за то, чтобы было объективно. Наверное, в нашу сторону тоже надо было больше давать — но тогда и так, и так надо. Я ни в коем случае ответственность не перекладываю, просто для понимания ситуации, — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

Из протокола матча стало известно, что у полузащитника «Локомотива» Сергея Бабкина после игры подозрение на закрытый перелом наружной лодыжки правой голени и повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава.

&laquo;Локомотив&raquo; и &laquo;Краснодар&raquo; сыграли вничью&nbsp;&mdash; 3:3 17&nbsp;октября.«Краснодар» за пять минут превратил 1:3 в 3:3. «Быки» и «Локо» выдали огненную ничью в Черкизове

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Источник: ФК «Локомотив»
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Михаил Галактионов
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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