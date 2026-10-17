Дзюба заявил, что до зимы у него нет никаких планов

Российский нападающий Артем Дзюба ответил на вопрос о своих ближайших планах.

1 октября 38-летний футболист объявил о завершении профессиональной карьеры. Последним клубом форварда был «Акрон», который он покинул в мае 2026 года.

— Никаких планов до зимы нет. Отдохнуть. Новый год.

— Вам есть что сказать Кахигао?

— Матч идет, «Краснодар» — «Локомотив» играют. Вы же журналисты, про футбол должны говорить, — сказал Дзюба.

Ранее спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что переход Дзюбы в московскую команду в прошедшее трансферное окно был невозможен. По словам функционера, клуб не вел переговоров ни с Дзюбой, ни с его представителями.

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