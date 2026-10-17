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Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой: комментарий о ничьей с «Краснодаром» в матче РПЛ

Мостовой — о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Подумали, что три очка уже в кармане, и расслабились»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра прошла в субботу на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 3:3.

— Огорчены. За последние пять минут два гола пропустили. Психология. Подумали, что три очка уже в кармане, и расслабились.

— Можно ли сказать, что команда возвращается в форму?

— Сегодня должны были выиграть. Если бы это произошло, сказал бы: «Да». Но думаю, что по сравнению с началом чемпионата стало лучше, — сказал Мостовой.

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 25 октября команда на выезде сыграет с «Ростовом».

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
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Максим Глушенков

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 8
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Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков

Рубин

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Матеус Рейс
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ЦСКА

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