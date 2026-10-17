Мостовой — о ничьей «Локомотива» с «Краснодаром»: «Подумали, что три очка уже в кармане, и расслабились»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Мостовой прокомментировал результат матча 11-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игра прошла в субботу на «РЖД Арене» в Москве и завершилась ничьей со счетом 3:3.

— Огорчены. За последние пять минут два гола пропустили. Психология. Подумали, что три очка уже в кармане, и расслабились.

— Можно ли сказать, что команда возвращается в форму?

— Сегодня должны были выиграть. Если бы это произошло, сказал бы: «Да». Но думаю, что по сравнению с началом чемпионата стало лучше, — сказал Мостовой.

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре 25 октября команда на выезде сыграет с «Ростовом».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max