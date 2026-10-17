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Артем Дзюба: комментарий о судействе в матче РПЛ «Локомотив» — «Краснодар»

Судейство

Дзюба о судействе в матче «Локомотив» — «Краснодар»: «Не понимаю, как таких арбитров можно назначать. Позорище!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитров в матче 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:3).

Главным судьей был Никита Новиков, ВАР — Иван Абросимов и Владимир Москалев.

— Артем, вы смотрели матч «Локо» и «Краснодара» вживую. Как вам игра?

— Хорошая игра, которая держала в напряжении до самого конца. Но я в шоке от судейства! Это не ужас и не позор, а катастрофа! Ньямси сначала фолит и хватает за рукав. Ладно, это не желтая, должен был просто предупредить. Так потом тут же через две секунды срубает Кордобу. При всей моей любви к Жоре — это железная вторая карточка, а судья не показывает ее. Где ВАР? Никто не вмешивается. Вместо этого показывают Мусаеву, который справедливо рвет и мечет. Потому что там чистое удаление. Все фолы мимо кассы. Батчи раз 20 завалили, а он не свистнул даже! Не понимаю, как таких судей можно назначать на матчи уровня РПЛ. Это позорище!

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
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ЦСКА

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П
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Зенит

 6
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Маркиньос

Спартак

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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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