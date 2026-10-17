Дзюба о судействе в матче «Локомотив» — «Краснодар»: «Не понимаю, как таких арбитров можно назначать. Позорище!»

Нападающий Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» оценил работу арбитров в матче 11-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (3:3).

Главным судьей был Никита Новиков, ВАР — Иван Абросимов и Владимир Москалев.

— Артем, вы смотрели матч «Локо» и «Краснодара» вживую. Как вам игра?

— Хорошая игра, которая держала в напряжении до самого конца. Но я в шоке от судейства! Это не ужас и не позор, а катастрофа! Ньямси сначала фолит и хватает за рукав. Ладно, это не желтая, должен был просто предупредить. Так потом тут же через две секунды срубает Кордобу. При всей моей любви к Жоре — это железная вторая карточка, а судья не показывает ее. Где ВАР? Никто не вмешивается. Вместо этого показывают Мусаеву, который справедливо рвет и мечет. Потому что там чистое удаление. Все фолы мимо кассы. Батчи раз 20 завалили, а он не свистнул даже! Не понимаю, как таких судей можно назначать на матчи уровня РПЛ. Это позорище!

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