«Локомотив» — «Краснодар»: Оласа сократил отставание гостей

«Краснодар» забил второй гол в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:3.

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

На 86-й минуте матча отличился защитник гостей Лукас Оласа.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.