«Локомотив» — «Краснодар»: Коваленко забил третий гол железнодорожников

«Локомотив» забил третий гол в матче 11-го тура РПЛ против «Краснодар» — 3:1.

Встреча проходит на «РЖД Арене» в Москве.

На 78-й минуте матча отличился полузащитник хозяев Александр Коваленко.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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