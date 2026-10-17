«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 11-го тура РПЛ — 3:3.

Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

У хозяев отличились Николай Титков на 16-й минуте, Александр Руденко на 71-й минуте и Александр Коваленко — 78-я минута.

Голы гостей на счету Жоау Батчи (5-я минута), Лукаса Оласы (86-я) и Джона Кордобы (90+1-я).

Железнодорожники с 11 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «быки» с 22 очками — на третьей строчке.

В следующем туре 25 октября «Локомотив» на выезде сыграет с «Ростовом», «Краснодар» 24 октября примет на своем поле «Балтику».