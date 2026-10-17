«Локомотив» — «Краснодар»: судья ошибочно не удалил Ньямси
На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Никита Новиков ошибочно не зафиксировал фол Жерзино Ньямси и не вынес ему предупреждение. Оно стало бы для железнодорожника вторым в этой игре (первое он получил на 12-й минуте) и за ним последовало бы удаление.
Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь.
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|17.10
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|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|19.10
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Александр Соболев
Зенит
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