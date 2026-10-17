«Локомотив» — «Краснодар»: судья ошибочно не удалил Ньямси

На 35-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» судья Никита Новиков ошибочно не зафиксировал фол Жерзино Ньямси и не вынес ему предупреждение. Оно стало бы для железнодорожника вторым в этой игре (первое он получил на 12-й минуте) и за ним последовало бы удаление.



Рефери показал, что нужно выполнить удар от ворот. Решение очевидно неверное, потому что Ньямси сбил Джона Кордобу, который перед этим подхватил мяч и собирался вбежать под углом в штрафную площадь.