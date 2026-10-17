У полузащитника «Локомотива» Бабкина подозрение на перелом лодыжки
Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил повреждение в результате контакта с игроком «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ, сообщается в протоколе игры.
Согласно записи со слов главного врача железнодорожников Игоря Калюжного, предварительный диагноз 24-летнего игрока — закрытый перелом наружной лодыжки правой голени, повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава, а также множественные ушибы и ссадины правой голени.
В субботу, 17 октября, «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3).
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|1 : 2
|17.10
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|1 : 1
|17.10
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|3 : 3
|18.10
|14:00
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|18.10
|16:15
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|- : -
|18.10
|18:45
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