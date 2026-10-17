У полузащитника «Локомотива» Бабкина подозрение на перелом лодыжки

Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил повреждение в результате контакта с игроком «Краснодара» в матче 11-го тура РПЛ, сообщается в протоколе игры.

Согласно записи со слов главного врача железнодорожников Игоря Калюжного, предварительный диагноз 24-летнего игрока — закрытый перелом наружной лодыжки правой голени, повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава, а также множественные ушибы и ссадины правой голени.

В субботу, 17 октября, «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (3:3).

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