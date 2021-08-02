Сайт «Ростова» рухнул после объявления об уходе Карпина

«Ростов» 2 августа на официальном сайте объявил, что главный тренер команды Валерий Карпин покинул клуб.

После этого сообщения сайт ростовской команды перестал нормально работать.

23 июля Карпин был назначен главным тренером сборной России, подписав контракт до конца текущего календарного года.

«Ростов» в чемпионате России стартовал с двух поражений — от «Динамо» (0:2) и «Зенита» (2:4).