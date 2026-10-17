«Локомотив» — «Краснодар»: второй гол железнодорожников засчитан ошибочно

На 71-й минуте матча 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Краснодар» (3:3) при счете 1:1 судья Никита Новиков ошибочно засчитал взятие ворот гостей, когда мяч в сетку отправил Александр Руденко. Голевая атака хозяев поля фактически началась с нарушения правил Николаем Комличенко, который в штрафной площади «быков» ударил ногой Жубала. Тот потом сигнализировал, что на нем сфолили.



Арбитр, возможно, не видел деталей случившегося. А видеоассистенты Иван Абросимов и Владимир Москалев, проверив гол, в действия Новикова не вмешались. Первоначальное решение рефери осталось в силе.