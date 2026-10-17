Мусаев — о ничьей с «Локомотивом»: «Рады, что не сдались»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью с «Локомотивом» (3:3) в матче 11-го тура РПЛ.

— Понравилась подготовка к матчу, разминка, хорошее начало, потом создали сами себе проблемы. Пропустили не особо сложные мячи. Рады, что не сдались. Если мы хотим подниматься и побеждать, мы должны убрать ошибки, которые допускаем, — сказал Мусаев.

«Быки» с 22 очками занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре 24 октября «Краснодар» примет на своем поле «Балтику»

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