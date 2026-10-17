Агкацев — о серии «Краснодара» без побед: «Лопату никто не собирается бросать»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал последние результаты команды в чемпионате России.

В субботу «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3) в 11-м туре РПЛ и продлили безвыигрышную серию в турнире до пяти матчей.

— Что происходит с вами в последних турах, в чем проблема?

— Если бы мы знали, то уже решили бы этот вопрос.

— Какие мячи сегодня ты бы мог вытащить?

— Как говорил Лев Иванович Яшин: «Любой мяч можно поймать». Соглашусь с его словами.

— Сегодня заработали очко или потеряли два?

— С учетом того, как развивалась игра — скорее хороший результат для нас. Но настраивались только на победу.

— Как все же прокомментируешь этот отрезок без побед?

— Не будем отрицать, неудачная серия есть. Не самый лучший период, но лопату никто не собирается бросать, — сказал Агкацев.

«Краснодар» с 22 очками идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 24 октября примет «Балтику».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max