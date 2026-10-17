«Локомотив» — «Краснодар»: Кордоба сравнял счет на 90+1-й минуте

«Краснодар» забил третий гол в матче 11-го тура РПЛ против «Локомотива» — 3:3.

Счет на 90+1-й минуте сравнял Джон Кордоба.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве.