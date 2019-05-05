Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара"​.

– Спад "Ростова" после победы над "Спартаком"? Много есть объяснений, но они никому неинтересны. Психологические и игровые. Наши проблемы – внутренние, травмы ведущих игроков. Невозможно повторить несколько игр в пять одинаковых защитниов. Группа игроков, которая играет сегодня, хорошо играет на контратаке и в позиционном нападаении. "Краснодар" не может нас обыграть, поэтому поменял схему и вышел в три центральных защитника, возможно, взяли пример с "Локомотива", – сказал Карпин в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.

"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр