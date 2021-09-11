Валерий Баринов: «Все в РПЛ физически очень плохо подготовлены. «Локомотив» — является исключением»
Народный артист России Валерий Баринов прокомментировал «СЭ» победу «Локомотива» над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ.
«Хорошо, что вернулся Камано после восстания. Победили, и слава богу. Промежуточное первое место? Я считаю, что общая болезнь нашей лиги — все физически очень плохо подготовлены. «Локомотив» — является исключением, на мой взгляд. И, пожалуй, «Динамо». Остальные пока не выдерживают, даже «Зенит», — сказал Баринов «СЭ».
«Локомотив» после этой игры вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке с 7 баллами.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю