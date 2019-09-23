Защитник ЦСКА Вадим Карпов после победы над «Краснодаром» (3:2) в 10-м туре чемпионата России поделился впечатлениями от дебюта в РПЛ.

— В матче с «Лудогорцем» было волнение, сейчас уже нет — хорошая команда, все подбадривают, — приводит слова Карпова пресс-служба клуба. — Тогда не спал всю ночь, было плохое настроение. Но сейчас все хорошо, выходили с боевым настроем. Очень нравится этот уровень, прибавляешь с каждым днем.

Тренер просил играть организованно, страховать друг друга, не рисковать, играть надежно. В первом тайме «Краснодар» не прессинговал нас, а потом начал — мы потерялись, наверное.