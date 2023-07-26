В «Зените» заявили, что отказали «Црвене Звезде» на запрос об аренде Эраковича: «Тема закрыта»
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил «СЭ», что сине-бело-голубые отказали «Црвене Звезде» в обратной аренде защитника Страхини Эраковича.
Клуб из Санкт-Петербурга объявил о покупке 22-летнего серба у «Црвены Звезды» 23 июля. Футболист заключил контракт по схеме «4+1».
«Тема аренды Эраковича закрыта. «Црвена Звезда» сделала запрос, но мы им отказали», — сказал Медведев «СЭ».
Ранее гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич в комментарии «СЭ» заявил, что хотел бы видеть Эраковича в составе сербского клуба в матчах Лиги Чемпионов.
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|
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|
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|0
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|
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|1
|0
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|0
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|0
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|
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|1
|0
|0
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|1-3
|0
|
15
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|0
|0
|1
|0-2
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|1
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|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
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|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
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|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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