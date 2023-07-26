Арис Наглич стал тренером «Зенита» по физической подготовке

«Зенит» объявил о назначении хорвата Ариса Наглича тренером клуба по физической подготовке.

31-летний специалист начал тренерскую карьеру в 2013 году. Ранее он входил в тренерский штаб молодежной сборной Хорватии, работал в «Мариборе» (Словения) и «Вайле» (Дания).

Первую часть 2023 года он провел в «Пари НН».