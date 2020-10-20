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В Уфе ввели запрет на массовые спортивные мероприятия, но РПЛ это пока не коснется

18:38
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал «СЭ» изменения в указе о режиме повышенной готовности в Республике Башкортостан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно новой редакции документа, необходимо отменить, а при невозможности перенести на более поздний срок запланированные на территории республики деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 50 человек.

— Это распространяется только на любительские спортивные лиги, а не на профессиональные, — заявил «СЭ» Мурзагулов. — На данный момент у нас в регионе и, соответсвенно, на матчах «Уфы» максимально допустимая квота — 50 процентов с учетом соблюдения социальной дистанции.

 — Если Роспотребнадзор посчитает нужным пересмотреть свои требования, то оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сделает это и придет к новым требованиям. Понятно, что ситуация непростая, но я, как член оперативного штаба по коронавирусу в Башкирии, считаю, что на данном этапе не имеет смысла сокращать посещаемость до нуля. Матчи проходят на открытом воздухе и при соблюдении всех правил риск заразиться низок. Даже если квота будет снижена, то посещаемость хотя бы в две-три тысячи должна остаться, — сказал Мурзагулов. (Севастиан Терлецкий)

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