Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков уверен, что рано думать о бюджете в случае вылета из РПЛ. На данный момент бюджет клуба составляет около 600 миллионов рублей в год.

«Какой будет бюджет в случае вылета? Никто такой бюджет для ФНЛ не даст, в этом я уверен, — сказал Худяков в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — В плане финансов мне тяжело давать комментарии, потому что мы не знаем, что будет, например, через два месяца. А мы обсуждаем, что будет через восемь-девять месяцев. Нам сначала нужно решить все свои проблемы, чтобы команда существовала».

Спортивный директор также отметил, что в клубе небольшие зарплаты для уровня премьер-лиги.

«У нас самые маленькие контракты футболистов в премьер-лиге, это я вам точно говорю, — сказал Худяков. — Самые маленькие зарплаты в премьер-лиге. Да, если сравнивать с ФНЛ, то можно сказать, что они завышенные. Но фонд зарплат один из самых маленьких в РПЛ. Можно сказать, что спортивная часть опередила развитие региона. Спортивная часть опередила инфраструктуру. Когда нет своего стадиона, когда два года играешь на выезде... Надо все делать поступательно».

Спортивный директор вдобавок рассказал о работе по усилению команды.

«Мы постоянно мониторим футболистов, — заметил Худяков. — Мониторим ФНЛ прежде всего, иностранцев мониторим. У нас есть список потенциальных новичков, он огромный. Если будет какая-то сложная ситуация, то мы к плану Б тоже готовимся. Я надеюсь, что все у нас будет хорошо, что команда сохранится и мы с этой командой будем идти дальше».

«Тамбов» занимает 13-е место в Тинькофф РПЛ, имея в активе 12 очков в 14 матчах.