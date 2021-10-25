В «Спартаке» рассказали о причинах жесткого задержания болельщиков в Петербурге

В пресс-службе «Спартака» прокомментировали задержание болельщика команды во время матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:7).

«Клуб выясняет обстоятельства жесткого задержания болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. К сожалению, имеющиеся материалы не позволяют говорить о том, что действия полиции были корректными и обоснованными.

За двое суток до начала матча состоялось совещание с участием Лиги, клубов и полиции, на котором были достигнуты определенные договоренности — в том числе о предоставлении болельщикам «Спартака» автобусов после матча — что связано со сложной логистикой петербургского стадиона.

Вместе с тем группа болельщиков по понятным причинам решила покинуть матч после первого тайма — однако полиция воспрепятствовала этому. Что привело к словесному конфликту и последующему жесткому задержанию некоторых болельщиков.

Мы обратились в Лигу с запросом о проведении тщательной проверки по факту этого инцидента — учитывая то, что это не первый подобный случай в Петербурге. Также клуб готов оказать задержанным юридическую поддержку», — сказал глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

Ранее появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге.

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Москвичи с 17 очками занимают седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.