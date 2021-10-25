Появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге
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Полицейские задержали болельщиков «Спартака» в перерыве матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».
Сообщалось, что болельщики были жестко задержаны полицией, которая применила дубинки и электрошокеры. Видео задержания одного из болельщиков можно посмотреть здесь.
«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Москвичи с 17 очками занимает седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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