Появилось видео задержания фанатов «Спартака» на стадионе в Санкт-Петербурге

Полицейские задержали болельщиков «Спартака» в перерыве матча 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

Сообщалось, что болельщики были жестко задержаны полицией, которая применила дубинки и электрошокеры. Видео задержания одного из болельщиков можно посмотреть здесь.

«Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Москвичи с 17 очками занимает седьмое место в РПЛ, петербуржцы с 26 очками — на первой строчке.