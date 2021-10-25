Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1), а также победу «Ливерпуля», за который хорват выступал, в игре с «МЮ» (5:0).

«7:1, 0:5. Неплохой день!» — написал Ловрен в Twitter.

7:1

0:5



Not bad today! — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) October 24, 2021

«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Ранее в матче АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» (5:0).