«Неплохой день». Ловрен — о крупных победах «Зенита» и «Ливерпуля»
Ловрен прокомментировал крупные победы «Зенита» и «Ливерпуля»
01:11
Защитник «Зенита» Деян Ловрен отреагировал на победу в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (7:1), а также победу «Ливерпуля», за который хорват выступал, в игре с «МЮ» (5:0).
«7:1, 0:5. Неплохой день!» — написал Ловрен в Twitter.
7:1— Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) October 24, 2021
0:5
Not bad today!
«Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1. Ранее в матче АПЛ «Ливерпуль» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» (5:0).
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
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