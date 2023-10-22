В «Спартаке» объяснили отсутствие Зобнина и Чернова в заявке на матч с «Пари НН»
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие защитника Никиты Чернова и полузащитника Романа Зобнина на матче против «Пари НН».
— У Чернова недомогание. Зобнин восстанавливается от повреждения. Надеемся, скоро оба вернутся в строй.
Ранее «Спартак» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.
Матч пройдет сегодняна стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 14:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
4
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
5
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
6
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
7
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
8
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|12
|3
|4
|5
|11-20
|13
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
13
|Балтика
|12
|3
|2
|7
|12-18
|11
|
14
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
15
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.10
|12:00
|
Оренбург – Факел
|1 : 2
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|0 : 0
|21.10
|16:30
|
Локомотив – Динамо
|0 : 0
|21.10
|19:00
|
Балтика – Краснодар
|2 : 2
|22.10
|12:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1
Новости