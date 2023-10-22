В «Спартаке» ответили на вопрос об отстранении бол-боя после инцидента в матче с ЦСКА

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, отстранил ли клуб бол-боя от матчей после инцидента в матче против ЦСКА.

— КДК присудил штраф. Закон есть закон. Мы заплатим этот штраф, — сказал Зеленов.

В конце матча «Спартак» — ЦСКА защитник армейцев Гайич вышел за пределы поля, чтобы взять укатившийся мяч. Он проигнорировал бол-боя, который протянул ему мяч. После этого бол-бой толкнул защитника в плечо, из-за чего футболист едва не упал.

«Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за инцидент с участием бол-боя.