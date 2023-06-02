В «Сочи» назвали ерундой информацию об интересе к Милоевичу

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал «СЭ» информацию об интересе клуба к главному тренеру «Црвены Звезды» Милошу Милоевичу.

«Не знаю, откуда такая ерунда появилась. Уточняйте у тех, кто такое написал», — сказал Рубашко «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что 40-летний Милоевич также рассматривается в числе одного из главных претендентов на пост главного тренера «Динамо».