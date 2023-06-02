Сенников включил в тройку лучших тренеров сезона РПЛ Семака, Карпина и Личку

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников назвал тройку лучших тренеров РПЛ в текущем сезоне.

«Понятно, что Семак — первый в списке. Валерий Карпин, потому что он с достаточно средней командой борется за призовые места. «Ростов» — это неожиданность нашего чемпионата. И считаю, дело именно в тренере. Я бы отметил Личку. Он привил «Оренбургу» яркий, красивый футбол. Команда классно играет дома, только вышла из ФНЛ и сразу не затерялась в РПЛ. Для меня тройка лучших тренеров выглядит так», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

3 июня пройдет заключительный этап РПЛ. 4 июня в концертном зале «Барвиха» в Москве состоится торжественная церемония награждения лучших игроков и тренеров по итогам сезона-2022/23.